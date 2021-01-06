Haberler Galatasaray Kenan Karaman'dan transfer sözleri! Galatasaray...

'dan transfer sözleri! ...

Hücum bölgesine takviye yapmak için kolları sıvayan 'da ismi ön plana çıkmıştı. ile ara transfer döneminde yolları ayırmak için formül arayışında olan sarı-kırmızılılar, oyuncuyu gündemine aldı. Kenan Karaman yaptığı transfer açıklamasında taraftara mesaj yolladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2021 Çarşamba 19:45
Kenan Karaman'dan transfer sözleri! Galatasaray...

ve Mbaye Diagne'den beklenen verimi alamayan 'da gözler forvet transferine çevrildi.

Kenan Karaman'dan transfer sözleri! Galatasaray...

Bir süredir 'ın gündeminde bulunan oyuncu , geleceği üzerine açıklamalarda bulundu.

Kenan Karaman'dan transfer sözleri! Galatasaray...

Fortuna Düsseldorf'la olan sözleşmesi 2021 yazında sona erecek olan 26 yaşındaki taraftara mesaj yolladı.

Kenan Karaman'dan transfer sözleri! Galatasaray...

"TARAFTARLAR ENDİŞELENMESİN"
oyuncu Alman basınına yaptığı açıklamada; "Bunu daha önce açıkça belirttim. Taraftarların endişelenmesine gerek yok, Fortuna ile yoluma devam etmek istiyorum. Gelecek aylarda sadece hedefe odaklanmak istiyorum." dedi.

Kenan Karaman'dan transfer sözleri! Galatasaray...

, bu sezon Bundesliga 2'de Fortuna Düsseldorf formasıyla 13 maça çıktı ve bu maçlarda takımına 4 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

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