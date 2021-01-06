Kenan Karaman'dan transfer sözleri! Galatasaray...

Radamel Falcao ve Mbaye Diagne'den beklenen verimi alamayan Galatasaray 'da gözler forvet transferine çevrildi.

Fortuna Düsseldorf'la olan sözleşmesi 2021 yazında sona erecek olan 26 yaşındaki Kenan Karaman taraftara mesaj yolladı.

"TARAFTARLAR ENDİŞELENMESİN"

A Milli oyuncu Alman basınına yaptığı açıklamada; "Bunu daha önce açıkça belirttim. Taraftarların endişelenmesine gerek yok, Fortuna ile yoluma devam etmek istiyorum. Gelecek aylarda sadece hedefe odaklanmak istiyorum." dedi.