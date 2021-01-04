Haberler Galatasaray Galatasaray'da Fatih Terim'in cezası Konyaspor maçıyla bitiyor

'da 'in cezası maçıyla bitiyor

'in 17. haftasında deplasmanda İttifak Holding ile karşı karşıya gelecek. tarafından 5 maç ceza verilen ve daha sonra cezası 4 maça düşürülen teknik direktör bu karşılaşma ile cezasını tamamlayacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2021 Pazartesi 11:51
Galatasaray'da Fatih Terim'in cezası Konyaspor maçıyla bitiyor

Teknik Direktörü 'in 4 maçlık cezası salı günü sona erecek.

Ligin 13. haftasındaki müsabakasında kırmızı kart gören Fatih Terim'e gördüğü kart ve sonraki eylemlerinden dolayı 5 maç men cezası verdi. ise tecrübeli teknik adamın cezasını 4 maça indirdi.

'deki , ve Fraport TAV Antalyaspor maçlarında takımının başında yer alamayan Terim, İttifak Holding müsabakasında da görev yapamayarak cezasını tamamlayacak.

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