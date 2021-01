Omar için tüm renkler bir arada! "Sen yeter ki gör"

Tam da felaket ve hüzünlerle dolu 2020 yılını 'uğurluyoruz' diye seviniyorduk ki herkesi derinden etkileyen o haber düştü ajanslara... Havai fişek atarak down sendromlu çocuğu İbrahim'i yılbaşı akşamı mutlu etmek isteyen Omar Elabdellaoui'nin bir anlık hatası az daha canına mal oluyordu. Galatasaray'ın bu sezon başında kadrosuna kattığı Norveçli futbolcu, ağır yaralanırken elinde, yüzünde özellikle de göz bölgesinde ağır hasar oluştu. Hemen hastaneye kaldırılan Omar'ın hayati tehlike yaşama ihtimali herkesi endişelendirdi.



BİR AN ÖNCE DÖNMENİ BEKLİYORUZ

2020'nin son 2021'in ilk haberi herkesi derinden etkilerken birçok kulüp ve futbolcu 'geçmiş olsun' mesajları paylaştı. Bununla birlikte taraflı tarafsız tüm taraftarlar da Omar'ın acısına ortak oldu. "Söz konusu sağlıksa acının rengi olmaz. Senin gözlerin görsün, biz bu sene şampiyonluk görmesek de olur" mesajları atıldı. Dün yapılan Omar Elabdellaoui'nin durumunun iyiye gittiğine yönelik açıklama biraz olsun yüreklere su serperken şimdi herkesin dileği 29 yaşındaki futbolcunun zor günleri atlatması ve bir an önce yeşil sahalarda yerini alması...



CENGİZ: ÖNLEM ALINMALI

Başkan Mustafa Cengiz de dün Omar'ı ziyaret ederek durumu hakkında bilgi aldı. Çıkışta açıklamada bulunan Cengiz, destek olan herkese teşekkür ederek "Üzücü bir olay. Omar'ın morali iyi. Çocukları yanında olduğu için biraz da onları koruma amaçlı olmuş. Bu maddeler peynir ekmek gibi satılıyor. Devletimiz önlem almalı. Göz insanın en hassas organıdır. İyiye gidiş var. Umut en güzel duygudur" ifadesini kullandı.



TERİM: DUYGUSALLAŞTIK

Omar'ı ziyaret eden Fatih Terim, talihsiz futbolcunun sporseverlerin dualarına ihtiyacı olduğunu belirterek şöyle konuştu: Hadise olduktan sonra da buradaydım. Büyük geçmiş olsun. Allah canını bağışlamış. Bizim çok önem verdiğimiz bir oyuncumuz. Hem saha içinde hem de saha dışında Omar bizim için çok kıymetli. Kendisiyle tekrar görüştüm. Duygularımı ve düşüncelerimi aktardım. İkimiz de duygusallaştık. O yüzden dışarı çıktım.



KORONAVİRÜSÜ YENMİŞTİ

OMAR Galatasaray ailesine katılmıştı. Bu sezon 13 maça çıkarken başarılı futboluyla, formayı sırtına geçirkmiş ve herkesin beğenisini kazanmıştı. Geçtiğimiz günlerde kovid 19'u atlatarak azraile çalım atan futbolcunun bir kez daha sağlığına kavuşması herkesin dileği...



KOCA YÜREKLİ ADAM



Oğlunun, down sendromlu olması bir adım bile geri adım attırmadı.



Omar Elabdellaoui bir gözünü kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya... Sadece down sendromlu oğlu İbrahim'i yılbaşı gecesi eğlendirmek için havai fişek patlatmaya çalışması yüzünden büyük risk altında... İbrahim, Ömer'in her şeyi... Öyle ki doğumdan önce yapılan testler sırasında doktorlar kendisine, "Oğlun down sendromuyla doğabilir. İstersen alabiliriz" dedi. Ancak Ömer, "Allah'ın dediği olur" dedi ve o gün bugündür onun mutluluğu için her şeyi yapıyor. Oğlu dünyaya geldinde de, "İbrahim doğduğunda dünyanın en güzel varlığı kollarımın arasındaydı" demişti.



KONUŞMAK ZOR!



Omar'ın doktoru: Daha iyi durumda... Görme yetisi var ama ileriki dönemde gidişat nasıl olur onu söylemek zor.



PROF. Dr. Vedat Kaya, Omar'ın sağlık durumuyla ilgili, termal ve kimyasal bir travma yaşadığını ve ona göre bir tedavi uygulayacaklarını söyledi. Kaya, "Görme yetisi var ama ileriki dönemdeki gidişat nasıl olur onu söylemek çok bağlayıcı olur. Göreceli olarak sol gözün diğerine göre daha hasarlı... Futbola dönüş ile ilgili bir şey söylemek zor olur. Önümüzdeki süreçte yapılacak olan işlemlerle daha da iyi bir duruma geleceğini umuyoruz" dedi.



ESKİSİNDEN DAHA İYİ OLACAKSIN



Taraftarın sosyal medyada yazdığı duygusal mesajlardan bazıları:



Senin gözlerin görsün, biz bu sene şampiyonluk görmesek de olur. Umarım eskisinden daha iyi dönersin Omar @deaderbeder

Söz konusu sağlıksa acının rengi olmaz. İnşallah bir an önce sağlığına kavuşursun. @mehmet_fenerli1

Omar için tüm Fenerbahçeliler olarak her türlü desteği vermeye hazırız. @romandobrowskii

Kucağındaki meleklerin için eskisinden çok daha iyi olacaksın #omarelabdellaoui @bulentuslu1903

Allah seni çocuklarına bağışlasın. Sen aslansın, çok güçlüsün @Zehrasco

Sen çok güzel bir babasın, umarım en kısa zamanda sağlığına kavuşur, evlatlarınla kaldığınız yerden daha mutlu ve sağlıklı şekilde devam edersiniz. @RizeKartali53

Rabbim sağlıklı bir şekilde çocuklarını güzel bir şekilde görmeyi nasip etsin. @lkmkm

"Acı hissediyorsan canlısın, başkasının acısını hissediyorsan İNSANSIN..." Geçmiş olsun Güzel Yürekli Baba... @ferdiidemirr

İnşallah en ufak hasarla atlatır büyük geçmiş olsun. @souzajosef5

Dualarımızdasın Omar. Yeter ki görsün gözlerin. @1905sonbahari



HASTANEYE KOŞTULAR

Büyük bir kaza atlatan Omar Elabdellaoui'yi sarı-kırmızılılar bir an olsun yalnız bırakmadı. Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, teknik direktör Fatih Terim, yardımcı antrenörler, idari ekip ve takım kaptanı Arda Turan olayı duyar duymaz hastaneye giderken hastanede durumuyla ilgili gelecek haberi beklediler.