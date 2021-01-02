Haberler Galatasaray Emre Kılınç'tan kırmızı kart için özür açıklaması!

'tan kırmızı kart için özür açıklaması!

, Süper Lig'in 16. haftasında evinde 'u konuk etti. Sarı kırmızılılar mücadeleden 0-0'lık eşitlikle ayrıldı. 51. dakikada Galatasaraylı , gördüğü kırmızı kart sonrası takımını 10 kişi bıraktı. Emre, maç sonrasında sosyal medyadan kırmızı kart için özür diledi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2021 Cumartesi 22:57
Emre Kılınç'tan kırmızı kart için özür açıklaması!

'ın Süper Lig'in 16. haftasında Fraport TAV ile yaptığı maçta kırmızı kart gören sarı-kırmızılı oyuncu , özür diledi.

Emre Kılınç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugünkü maçta tamamen istemsiz bir şekilde yaptığım hareketten ve kariyerimde gördüğüm ilk kırmızı karttan dolayı çok üzgünüm. Takım arkadaşlarımı sahada eksik bıraktığım için başta kendilerinden ve teknik ekibimizden, ardından da büyük Galatasaray taraftarından özür dilerim." ifadelerine yer verdi.

Sarı-kırmızılı oyuncu, cezasının bitmesinin ardından takımı için elinden gelen her şeyi terinin son damlasına kadar yapmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

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