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'dan yeni yıl bombası!

2020 yılını zirvede kapatan sezon sonunda da şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor. 'in isteği doğrultusunda transfer çalışmalarına devam eden 'da sürpriz bir isim yeniden gündeme geldi. Sarı-kırmızılılar yıldız futbolcuyu ocak ayında kadrosuna katmak için girişimlerini sıklaştırdı. İşte o isim ve detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2021 Cuma 11:32 Güncelleme Tarihi: 01 Ocak 2021 Cuma 11:32
Galatasaray'dan yeni yıl bombası!

2020'yi zirvede tamamlayan , şampiyonluk için gözünü kararttı.

Galatasaray'dan yeni yıl bombası!

Ara transfer döneminde kadroya takviye peşinde koşan sarı kırmızılılarda daha önce de gündeme gelen bir isim için tekrar girişimler başladı.

Galatasaray'dan yeni yıl bombası!

Kanat transferi yapmak isteyen 'da gündeme gelen ilk isim Henry Onyekuru olmuştu. Ancak Monaco ile Nijeryalı oyuncunun kiralanması konusunda henüz bir anlaşma sağlanamadı.

Galatasaray'dan yeni yıl bombası!

Sarı-kırmızılılar da Onyekuru'nun alternatifi olarak bir dönem Kasımpaşa'da forma giyen Trezeguet'yi listeye aldı.

Galatasaray'dan yeni yıl bombası!

VILLA'DA YEDEK

Teknik Direktör 'in Kasımpaşa'da oynarken de çok istediği Mısırlı oyuncu için Aston Villa'ya teklif götürülecek.

Galatasaray'dan yeni yıl bombası!

Geçen sezon Premier Lig'de attığı kritik gollerle takımının küme düşmesine engel olan Trezeguet'nin 1,5 yıllığına kiralık olarak kadroya katılması hedefleniyor.

Galatasaray'dan yeni yıl bombası!

Bu sezon Aston Villa'da forma bulmakta zorlanan Trezeguet El-Ghazi ve Traore'nin gölgesinde kalmış durumda.

Galatasaray'dan yeni yıl bombası!

Birkaç hafta önce sakatlanan ve formasını kaptıran Trezeguet, oynayabileceği bir takıma gitmeye sıcak bakıyor. (Türkiye Gazetesi)

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