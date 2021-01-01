Galatasaray'dan yeni yıl bombası!

2020'yi zirvede tamamlayan Galatasaray, şampiyonluk için gözünü kararttı.

Ara transfer döneminde kadroya takviye peşinde koşan sarı kırmızılılarda daha önce de gündeme gelen bir isim için tekrar girişimler başladı.

Kanat transferi yapmak isteyen Galatasaray'da gündeme gelen ilk isim Henry Onyekuru olmuştu. Ancak Monaco ile Nijeryalı oyuncunun kiralanması konusunda henüz bir anlaşma sağlanamadı.

Sarı-kırmızılılar da Onyekuru'nun alternatifi olarak bir dönem Kasımpaşa'da forma giyen Trezeguet'yi listeye aldı.

VILLA'DA YEDEK Teknik Direktör Fatih Terim'in Kasımpaşa'da oynarken de çok istediği Mısırlı oyuncu için Aston Villa'ya teklif götürülecek.

Geçen sezon Premier Lig'de attığı kritik gollerle takımının küme düşmesine engel olan Trezeguet'nin 1,5 yıllığına kiralık olarak kadroya katılması hedefleniyor.

Bu sezon Aston Villa'da forma bulmakta zorlanan Trezeguet El-Ghazi ve Traore'nin gölgesinde kalmış durumda.