Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, İstanbulspor maçının hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdüren TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor'u ziyaret etti. Bir süre teknik heyet ve oyuncularla sohbet eden tecrübeli hoca, başarılar dileyip ayrıldı.
Adana Demir’i ziyaret etti
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, İstanbulspor maçının hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdüren TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor'u ziyaret etti.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2020 Pazartesi 23:37 Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2020 Salı 06:50