Haberler Galatasaray Adana Demir’i ziyaret etti

Adana Demir’i ziyaret etti

, İstanbulspor maçının hazırlıklarını 'nde sürdüren 1. Lig ekibi 'u ziyaret etti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2020 Pazartesi 23:37 Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2020 Salı 06:50
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