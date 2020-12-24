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SON DAKİKA: teknik direktörü 'e 5 maç ceza

'da son dakika haberi... TFF, yaptığı açıklamada Fatih Karagümrük - Galatasaray maçında yaşanan olaylar nedeniyle 'e verilen cezayı açıkladı. Buna göre , Fatih Terim'e 5 maç ceza verdi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2020 Perşembe 18:28 Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2020 Perşembe 18:50
SON DAKİKA: Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'e 5 maç ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yaptığı açıklamada teknik direktörü 'in, Karagümrük maçında yaşanan olaylardan dolayı 5 maç ceza aldığını açıkladı.

İŞTE TFF'NİN O AÇIKLAMASI
"6- GALATASARAY A.Ş. teknik sorumlusu FATİH TERİM'in, 18.12.2020 tarihinde oynanan FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig müsabakasında, ihraç öncesi müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. teknik sorumlusu FATİH TERİM'in, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. teknik sorumlusu FATİH TERİM'in, tedbire uymama eylemi nedeniyle FDT'nin 50/1-c maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 16.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. sporcusu MARCOS DO NASCIMENTO TEIXEIRA'nın, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,"

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