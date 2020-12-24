Haberler Galatasaray Fatih Terim hangi maçlarda yok? Ceza sonrası flaş detay!

hangi maçlarda yok? Ceza sonrası flaş detay!

teknik direktörü , Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Karagümrük maçında hakem tarafından kırmızı kart ile cezalandırılmış ve tribüne gönderilmişti. Sarı kırmızılı kulübün teknik direktörünün aldığı ceza tarafından açıklandı. Peki, Fatih Terim hangi maçlarda kulübede yer almayacak? İşte o takımlar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2020 Perşembe 18:41 Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2020 Perşembe 19:04
Fatih Terim hangi maçlarda yok? Ceza sonrası flaş detay!

Süper Lig'in 13. haftasında , deplasmanına çıkmıştı. Sarı kırmızılılarda teknik direktör , yaşanan tartışma sonrası hakem tarafından saha dışına gönderilmişti.

Bunula beraber PFDK'nın aldığı karar tarafından açıklandı ve Fatih Terim'in hangi maçlarda takımını yalnız bırakacağı belli oldu.

TRABZON MAÇINDA YOK!
Fatih Terim, Galatasaray'ın oynayacağı , , ve maçlarında yer almayacak.

GÖZTEPE MAÇINDA TRİBÜNDEYDİ
Öte yandan Terim, Galatasaray'ın evinde Göztepe'yi ağırladığı müsabakada tribünde yer alarak 1. cezasını tamamlamıştı.

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