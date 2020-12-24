Fatih Terim hangi maçlarda yok? Ceza sonrası flaş detay!

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, Fatih Karagümrük deplasmanına çıkmıştı. Sarı kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, yaşanan tartışma sonrası hakem tarafından saha dışına gönderilmişti.

Bunula beraber PFDK'nın aldığı karar TFF tarafından açıklandı ve Fatih Terim'in hangi maçlarda takımını yalnız bırakacağı belli oldu.





TRABZON MAÇINDA YOK!

Fatih Terim, Galatasaray'ın oynayacağı Trabzonspor, Antalyaspor, Konyaspor ve Gençlerbirliği maçlarında yer almayacak.

GÖZTEPE MAÇINDA TRİBÜNDEYDİ

Öte yandan Terim, Galatasaray'ın evinde Göztepe'yi ağırladığı müsabakada tribünde yer alarak 1. cezasını tamamlamıştı.