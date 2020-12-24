Haberler Galatasaray Nihayet iyileşti

En son Erzurumspor ile oynanan maçta görev yapan ve idmanda sakatlanmasının ardından gözden kaybolan Falcao .

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2020 Perşembe 00:57 Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2020 Perşembe 06:50
Nihayet iyileşti

En son Erzurumspor ile oynanan maçta görev yapan ve idmanda sakatlanmasının ardından gözden kaybolan Falcao . Bir süredir tedavi olduğu belirtilen Kolombiyalı futbolcu, dün uzun bir aradan sonra takıma katıldı ve ilk antrenmanına çıktı.

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