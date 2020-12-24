En son BB Erzurumspor ile oynanan maçta görev yapan ve idmanda sakatlanmasının ardından gözden kaybolan Falcao nihayet iyileşti. Bir süredir tedavi olduğu belirtilen Kolombiyalı futbolcu, dün uzun bir aradan sonra takıma katıldı ve ilk antrenmanına çıktı.