En son BB Erzurumspor ile oynanan maçta görev yapan ve idmanda sakatlanmasının ardından gözden kaybolan Falcao nihayet iyileşti. Bir süredir tedavi olduğu belirtilen Kolombiyalı futbolcu, dün uzun bir aradan sonra takıma katıldı ve ilk antrenmanına çıktı.
Nihayet iyileşti
En son BB Erzurumspor ile oynanan maçta görev yapan ve idmanda sakatlanmasının ardından gözden kaybolan Falcao nihayet iyileşti.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2020 Perşembe 00:57 Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2020 Perşembe 06:50