KARNE GÜNÜ 2024 | Bu yıl okulların ne zaman kapanacağı merak edilmeye başladı. Milyonlarca öğrenci yaz tatili için gün sayıyor. Okullar ne zaman tatil olacak 2024? Okulların kapanmasına kaç gün kaldı? 2. dönem karne günü ne zaman? sorguları yapılıyor. MEB son dakika gelişmeleri ve detaylar haberimizde...

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

19 Ocak Cuma günü son ders zilinin çalmasıyla başlayan ve iki hafta süren sömestr tatilinin ardından okullar 5 Şubat Pazartesi günü açıldı. İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi günü başladı ve 14 Haziran 2023 Cuma günü sona erecek.

2023-2024 Eğitim Öğretim Dönemi kapsamında okullar 14 Haziran 2024 Cuma günü tatile girecek.

2. ARA TATİL NE ZAMAN 2024?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı takviminde yer alan bilgiye göre, öğrenciler bu yıl yarıyıl tatilini 22 Ocak-2 Şubat 2024 tarihleri arasında yaptı.

Öte yandan okullarda ikinci ara tatil ise 8-12 Nisan 2024'te yapıldı.