Etebo’da kanama

Etebo'nun durumunun ciddi olduğu açıklandı. Yapılan MR tetkiklerinde, sağ üst arka adalesinde orta derece zorlanma ve kanama tespit edilen oyuncunun tedavisine başlandığı açıklandı. Babel, kondisyonerler eşliğinde saha dönüş çalışmalarına başlarken Kerem, Fatih ve Emre Taşdemir ise testleri negatif çıkarsa cuma günü takıma dahil olacak.