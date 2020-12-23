Haberler Galatasaray Gerrad+Selçuk=Taylan

Gerrad+Selçuk=Taylan

Taylan, ’nin skor ’ken beraberlik için bastırdığı anlarda müthiş asisti ile Cimbom’u rahatlattı. İstatistikleriyle de göz kamaştırdı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2020 Çarşamba 01:04 Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2020 Çarşamba 01:29
Gerrad+Selçuk=Taylan

'da Taylan Antalyalı fırtınası esmeye devam ediyor... İngiliz efsane 'ın hayranı olan ve Galatasaray teknik ekibine bu sezon katılan ile de bire bir çalışmalar yapan genç futbolcu, maçlarda bu iki efsane oyuncudan kesitler sunuyor.

MÜKEMMEL BİR ASİST YAPTI
Dünkü maçta skor 'ken beraberlik için bastırdığı anlarda Feghouli'ye harika bir asist yapan Taylan, takımını rahatlattı. Yaptığı asist Selçuk İnan'ı anımsattı.

MAÇA DAMGASINI VURDU...
Taylan asistinin yanı sıra futboluyla da maçının yıldızı oldu. %85 pas isabet oranı ile oynayan genç orta saha 4 de ikili mücadele kazandı. 8 sahipsiz top kazanıp 3 de ara pası attı.

SELÇUK İNAN BÜYÜK ŞANS
Göztepe maçı sonrası açıklamalarda bulunan Taylan, Selçuk İnan ile çalışmanın kendisi için büyük bir şans olduğunu söyledi. "Onu andıran bir pas oldu. Selçuk hoca da asistim sebebiyle tebrik etti. Kendisinden öğreneceğim çok şey var" ifadelerini kullandı. (Takvim)

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