Galatasaraylı yıldıza sert sözler! "Hayal kırıklığı"

Galatasaray'a büyük umutlarla transfer edilen ancak geldiği günden bu yana sık sık sakatlanan ve birçok maçta takımını yalnız bırakan Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao, eleştirilerin odağı oldu.

A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Spor Medyası programında Galatasaray'ın gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu.

Falcao'yu eleştiren Tüzemen, "Oynamayan forvet kim ister? Falcao, 28 maç kaçırdı. Ben şaşırıyorum, adam yürürken sakatlandı. Falcao istikrarlı olsaydı, Galatasaray'ın olduğu konum daha farklı olurdu. Falcao hayal kırıklığı..." ifadelerini kullandı.



