Haberler Galatasaray Galatasaraylı yıldıza sert sözler! "Hayal kırıklığı"

Galatasaraylı yıldıza sert sözler! "Hayal kırıklığı"

Son dakika haberi: 'da geldiği günden bu yana sık sık sakatlanan ve birçok maçta takımını yalnız bırakan Kolombiyalı yıldız , eleştirilerin odağı oldu. A Spor yorumcusu , programında Galatasaray'ın gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Falcao'yu eleştiren Tüzemen, "Falcao hayal kırıklığı..." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2020 Cuma 12:35 Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2020 Cuma 13:00
Galatasaraylı yıldıza sert sözler! "Hayal kırıklığı"

'a büyük umutlarla transfer edilen ancak geldiği günden bu yana sık sık sakatlanan ve birçok maçta takımını yalnız bırakan Kolombiyalı yıldız , eleştirilerin odağı oldu.

A Spor yorumcusu , programında Galatasaray'ın gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu.

Falcao'yu eleştiren Tüzemen, "Oynamayan forvet kim ister? Falcao, 28 maç kaçırdı. Ben şaşırıyorum, adam yürürken sakatlandı. Falcao istikrarlı olsaydı, Galatasaray'ın olduğu konum daha farklı olurdu. Falcao hayal kırıklığı..." ifadelerini kullandı.

BİZE ULAŞIN