Yıldızları veto etti

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Bundan sonra kariyere para vermeyeceğiz" sözünün arkasında durdu. Son olarak menajerler tarafından önerilen Hulk'u veto ettiği ortaya çıkan tecrübeli teknik adamın bu süreçte önüne gelen Wilshire, Asamoah, Pato, Bony, Garay ve Mandzukic'in de geri çevirdiği bildirildi.