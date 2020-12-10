Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Bundan sonra kariyere para vermeyeceğiz" sözünün arkasında durdu. Son olarak menajerler tarafından önerilen Hulk'u veto ettiği ortaya çıkan tecrübeli teknik adamın bu süreçte önüne gelen Wilshire, Asamoah, Pato, Bony, Garay ve Mandzukic'in de geri çevirdiği bildirildi.
Yıldızları veto etti
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Bundan sonra kariyere para vermeyeceğiz" sözünün arkasında durdu.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2020 Çarşamba 21:42 Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2020 Perşembe 06:50