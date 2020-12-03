Taylan Antalyalı'ya övgü dolu sözler! "A Milli Takım’ın değişmezi olur"

Galatasaray'ı orta sahada tek başına ayakta tutan Taylan Antalyalı, bu sezon sergilediği performansla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazandı. A Milli Takım'a yakıştırılan 25 yaşındaki futbolcuyu 13 yaşında keşfeden ilk teknik direktörü Sait Karafırtınalar'a sorduk. Bucaspor'da henüz 16 yaşında Taylan'a resmi maçta formayı veren 1. Lig'in tecrübeli teknik adamlarından Karafırtınalar, flaş açıklamalar yaptı.



KARAKTERİ 10 ÜZERİNDEN 15!

"Sezon başında Ümraniyespor'daydım ve Galatasaray'la hazırlık maçı yaptık. O gün demiştim 'Bu sezon Taylan'ın sezonu olur, orta sahada Donk değil Taylan oynar' diye. Zaten Fatih Terim gibi yetenekten çok iyi anlayan usta bir hocası var. Profesyonel düzeyde fizik kalitesini tamamlaması zaman aldı. Günümüz futbolunda artık çakılı 6 numaralara yer yok. Taylan'ın oyun gücü çok yüksek, yaratıcı oyun anlayışıyla modern futbola uyuyor. Eğer orta sahada yanında yükünü alan bir isim olursa, 10 numara olarak da çok iyi oynar. Taylan, bu performansıyla A Milli Takım'ın da değişilmezi olur. Taylan'a karakter olarak 10 üzerinden 15 diyebilirim."



Bu sezon müthiş bir çıkış yakalayan Taylan, son Çaykur Rize maçında 95 kez topla buluşarak rekor kırdı.



Sait Karafırtınalar, Taylan'la 2011-16 yılları arası çalıştı.

Sabah