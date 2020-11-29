Lorik Cana’dan G.Saray itirafı

Galatasaray HaberleriGiriş Tarihi: 28 Kasım 2020 Cumartesi 23:23Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2020 Pazar 06:50
Galatasaray'ın eski futbolcusu Lorik Cana, sarı-kırmızılı takımı hala takip ettiğini söyledi. "PSG'ye çok şey borçluyum. Marsilya da benim için özel yerini koruyacak" diyen emekli Arnavut orta saha, "Daha önce oynadığım tüm takımları takip ederim. Marsilya, PSG, Galatasaray, Lazio hatta Sunderland. Eskiden içinde bulunduğum kulüpler, aynı zamanda taraftarı olduğum kulüpler" ifadelerini kullandı.