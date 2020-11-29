Aslan bu sezon deplasmanda kükrüyor. Geçtiğimiz yıllarda dış sahalarda zorlanan sarı-kırmızılılar bu sezon ligde deplasmanda yaptığı 5. maçta 4. galibiyetini aldı.

Çaykur Rizespor'u 4-0'lık skorla adeta bozguna uğratan Fatih Terim'in öğrencileri, performans olarak da bu sezonun en iyi futbollarından birini ortaya koydu. Cimbom ligin 3. haftasında Başakşehir'i deplasmanda 2-0 yenerken, 6. haftada BB Erzurumspor'u, 8. haftada ise Sivasspor'u rakip sahada 2-1 mağlup etmişti.

Kasımpaşa'ya ise 1-0 yenilen Galatasaray, 5 deplasman maçından 12 puan çıkardı. Sarı-kırmızı ekip, Türk Telekom Stadı'nda oynadığı 5 karşılaşmada ise 8 puan elde etti.



