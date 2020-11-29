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DeplAslan! kükremeye devam ediyor

Sarı-kırımızılılar bu sezon rakip sahada ’dan 4 puan daha fazla topladılar.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2020 Cumartesi 23:21 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2020 Pazar 06:50
Galatasaray deplasmanda kükrüyor!

Aslan bu sezon deplasmanda kükrüyor. Geçtiğimiz yıllarda dış sahalarda zorlanan sarı-kırmızılılar bu sezon ligde deplasmanda yaptığı 5. maçta 4. galibiyetini aldı.

Galatasaray deplasmanda kükrüyor!

'u 4-0'lık skorla adeta bozguna uğratan Fatih Terim'in öğrencileri, performans olarak da bu sezonun en iyi futbollarından birini ortaya koydu. Cimbom ligin 3. haftasında Başakşehir'i deplasmanda 2-0 yenerken, 6. haftada BB Erzurumspor'u, 8. haftada ise Sivasspor'u rakip sahada 2-1 mağlup etmişti.

Galatasaray deplasmanda kükrüyor!

Kasımpaşa'ya ise 1-0 yenilen , 5 deplasman maçından 12 puan çıkardı. Sarı-kırmızı ekip, Stadı'nda oynadığı 5 karşılaşmada ise 8 puan elde etti.

Galatasaray deplasmanda kükrüyor!

RİZE'DE GOL SAĞANAĞI
Rizespor'un sahasında oynadığı maçlar gol yağmuruna sahne oluyor. Çaykur Didi Stadı'ndaki son 8 lig maçında 30 gol atıldı. Rizespor 16, rakipler ise 14 gol kaydetti.

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