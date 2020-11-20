Konu kapandı

Galatasaray'ın Fortuna Düsseldorf forması giyen ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Kenan Karaman'ı transfer etmek istediği iddia edilmişti. Almanya cephesinden Kenan Karaman ve Galatasaray iddiaları hakkında transfer açıklaması geldi. Sosyal medyadan taraftarların sorularını yanıtlayan Düsseldorf yöneticisi Klaus Allofs, Kenan'la ilgili "Bir süre önce kendisi için teklif geldi ancak kabul etmedik. Kenan da bu meselenin kendisi için kapandığını söyledi" ifadelerini kullandı.