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Konu kapandı

'ın  forması giyen ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan etmek istediği iddia edilmişti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2020 Perşembe 20:54 Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2020 Cuma 06:50
Konu kapandı

'ın forması giyen ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan etmek istediği iddia edilmişti. cephesinden Kenan Karaman ve Galatasaray iddiaları hakkında transfer açıklaması geldi. Sosyal medyadan taraftarların sorularını yanıtlayan Düsseldorf yöneticisi Klaus Allofs, Kenan'la ilgili "Bir süre önce kendisi için teklif geldi ancak kabul etmedik. Kenan da bu meselenin kendisi için kapandığını söyledi" ifadelerini kullandı.

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