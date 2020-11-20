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'den aylar sonra transferi itirafı!

Rus ekibi 'da forma giyen 'den itirafları geldi. Yaz aylarından İtalyan ekibi Roma ile iletişimde olduğunu itiraf eden golcü futbolcu, bu transferin neden gerçekleşmediğini anlatırken opsiyonlarından birinin de olduğunu duyurdu. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2020 Cuma 16:29
Kokorin'den aylar sonra Galatasaray transferi itirafı!

Yaz sezonunda Rus ekibi ile rsmie sözleşme imzalayan golcü futbolcu 'den önemli itiraflar geldi.

Kokorin, yaptığı konuşmada Roma ile görüştüğünü ve yıllık 1 milyon euroya anlaşmak üzereyken İtalyan ekibinin temsilcilerinin bu transferi başkan değişikliği nedeniyle sonlandırmadığını açıkladı.

G.SARAY, FIORENTINA VE NAPOLI...
Öte yandan Kokorin, bu transfer görüşmesinin haricinde Fiorentina, Napoli ve ile de görüşme gerçekleştirdiğini ancak bu teklifleri reddettiğii söyledi.

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