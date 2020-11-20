Kokorin'den aylar sonra Galatasaray transferi itirafı!

Yaz transfer sezonunda Rus ekibi Spartak Moskova ile rsmie sözleşme imzalayan golcü futbolcu Kokorin'den önemli itiraflar geldi.

Kokorin, yaptığı konuşmada Roma ile görüştüğünü ve yıllık 1 milyon euroya anlaşmak üzereyken İtalyan ekibinin temsilcilerinin bu transferi başkan değişikliği nedeniyle sonlandırmadığını açıkladı.

G.SARAY, FIORENTINA VE NAPOLI...

Öte yandan Kokorin, bu transfer görüşmesinin haricinde Fiorentina, Napoli ve Galatasaray ile de görüşme gerçekleştirdiğini ancak bu teklifleri reddettiğii söyledi.