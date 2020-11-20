Galatasaray'a bir kötü haber daha! Emre Taşdemir...

Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki idmana ısınma hareketleri ile başlandı.

Antrenmanın ana kısmında teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sol kasık adalesinde hafif-orta derece zorlanma ve kanama tespit edilen Emre Taşdemir'in tedavisine başlandı. Christian Luyindama, Peter Etebo ve Radamel Falcao'nun tedavisine devam edildi.

Covid-19 testleri pozitif çıkan beş oyuncunun ise izolasyon, tedavi ve takip programları; Sağlık Bakanlığı, UEFA, ilgili futbol federasyonları ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun protokolleri doğrultusunda uygulanmaya devam ediliyor.