Haberler Galatasaray Galatasaray'a bir kötü haber daha! Emre Taşdemir...

'a bir kötü haber daha! ...

Son dakika haberleri... Galatasaray, 'de 'la oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Covid-19 vakaları ve sakatlıklar nedeniyle zor bir süreç yaşayan sarı-kırmızılılara 'den de kötü haber geldi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2020 Cuma 14:58 Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2020 Cuma 15:12
Galatasaray'a bir kötü haber daha! Emre Taşdemir...

, 'in 9. haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki idmana ısınma hareketleri ile başlandı.

Antrenmanın ana kısmında teknik direktör yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sol kasık adalesinde hafif-orta derece zorlanma ve kanama tespit edilen 'in tedavisine başlandı. Christian Luyindama, Peter Etebo ve 'nun tedavisine devam edildi.

Covid-19 testleri pozitif çıkan beş oyuncunun ise izolasyon, tedavi ve takip programları; Sağlık Bakanlığı, , ilgili futbol federasyonları ve 'nun protokolleri doğrultusunda uygulanmaya devam ediliyor.

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