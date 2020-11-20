Galatasaray'da yeni başkan 26 Aralık'ta seçilir ve 27 Aralık'ta mazbatasını alıp göreve başladığı andan itibaren önünde çok zorlu bir 4 gün olacak. Bu süreç içinde yeni başkanın tüm ödemeleri tamamlaması, dekontları alıp UEFA'ya göndermesi gerekiyor. Sadece futbol takımı ödemeleri için aylık 50 milyon TL'ye ihtiyaç var. Yeni başkanın, göreve başlar başlamaz 5 milyon euro'yu en azından garanti altına alması gerektiği konuşuluyor.
5 milyon euro’ya ihtiyaçları var
Galatasaray'da yeni başkan 26 Aralık'ta seçilir ve 27 Aralık'ta mazbatasını alıp göreve başladığı andan itibaren önünde çok zorlu bir 4 gün olacak.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2020 Perşembe 21:10 Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2020 Cuma 06:50