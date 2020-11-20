Haberler Galatasaray 5 milyon euro’ya ihtiyaçları var

5 milyon euro’ya ihtiyaçları var

'da yeni başkan 'ta seçilir ve 'ta mazbatasını alıp göreve başladığı andan itibaren önünde çok zorlu bir 4 gün olacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2020 Perşembe 21:10 Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2020 Cuma 06:50
5 milyon euro’ya ihtiyaçları var

'da yeni başkan 'ta seçilir ve 'ta mazbatasını alıp göreve başladığı andan itibaren önünde çok zorlu bir 4 gün olacak. Bu süreç içinde yeni başkanın tüm ödemeleri tamamlaması, dekontları alıp 'ya göndermesi gerekiyor. Sadece futbol takımı ödemeleri için aylık 50 milyon TL'ye ihtiyaç var. Yeni başkanın, göreve başlar başlamaz 5 milyon euro'yu en azından garanti altına alması gerektiği konuşuluyor.

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