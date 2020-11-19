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haberleri: çare arıyor! Tek teselli...

Üst üste aldığı galibiyetlerle adeta şahlanan 'da milli ara adeta kabus gibi çöktü. Ardı ardına gelen kötü haberlerin üzerine alternatif arayışlarına yönelen 'in yüzünü yalnızca Marcelo Saracchi'nin son durumu güldürdü. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2020 Çarşamba 22:41 Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2020 Perşembe 06:50
Galatasaray haberleri: Fatih Terim çare arıyor! Tek teselli...

Milli ara 'ın üzerine kabus gibi çöktü. Luyindama ve Etebo sakatlandı. Falcao ve Linnes hala iyileşemedi. Arda, Omar ve Babel'in corona virüsü testleri pozitif çıktı. İsmi açıklanmayan iki futbolcunun da Covid 19'a yakalandıkları ifade edildi.

Bunlar milli arada teknik direktör 'in canını oldukça sıktı. Başarılı çalıştırıcı, pazartesi günü oynanacak maçı için alternatif arayışlarına başlarken 'ü kalede, Şener'i sağ bekte, Donk'u stoperde, Oğulcan'ı da ileride denediği gelen bilgiler arasında...

TEK TESELLİ SARACCHI

Sol kasık adalesindeki zorlanma nedeniyle deplasmanında forma giyemeyen Saracchi tamamen iyileşti. Takımla çalışmalara başlayan Uruguaylı sol bek, maçında ilk 11'e geri dönecek. Öte yandan dün yapılan açıklamada Luyindama ve Falcao'nun tedavilerine devam edildiği belirtildi.

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