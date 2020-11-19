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haberleri: ’dan Cimbom'a kıyak!

'nın pandemiyi gerekçe göstererek 'ın gelirinden 1 milyon euro kesinti yaptığı öne sürülmüştü. Ancak bunun, sarı-kırmızılılara verilen 6 milyon euro'luk cezanın son taksidi olduğu ve 2 milyon euro kesilmesi gerekirken indirim yapıldığı ortaya çıktı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2020 Çarşamba 23:31 Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2020 Perşembe 06:50
Galatasaray haberleri: UEFA’dan Cimbom'a kıyak!

ile 2018 yılında imzalanan yapılandırma anlaşması gereği 'a 6 milyon euro ceza verilmiş, bu cezanın 2017-18, 2018-19 ve 2019-20 sezonlarında 3 eşit taksit halinde UEFA gelirlerinden mahsup edileceği açıklanmıştı.

Önceki gün gündeme, "UEFA, COVID-19'u gerekçe göstererek Galatasaray'ın gelirinden 1 milyon euro kesinti yaptı" iddiası gündeme geldi. Aslında bu bir kesinti değildi. UEFA, Galatasaray'dan 3 yıla böldüğü cezanın son taksidini tahsil etti. 2 milyon euro alması gerekirken, pandemi nedeniyle ortaya çıkan ekonomik krizi de göz önüne alarak sadece 1 milyon euro'sunu kesti.

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