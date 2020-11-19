Galatasaray haberleri: Fatih Terim'in yeni prensi Taylan Antalyalı zirve yaptı! İşte o istatistik

Erzurumspor'dan Galatasaray'ın yolunu tuttuğunda büyük heyecan yaratmıştı Taylan Antalyalı... Ancak ilk sezonunda beklentilerin altında kaldı. Fatih Terim onu zorda kalmadıkça oynatmadı. Bu sezon Michael Seri ve Mario Lemina ikilisinin ayrılmasının da etkisiyle orta sahada alternatifsiz kaldı. Nitekim bu fırsatı da kaçırmadı. Bir anda Terim'in değişmez isimlerinden birisi oldu. 8. Hafta itibarıyla sarıkırmızılı formayı en fazla giyen oyuncu durumunda...

Taylan Antalyalı ligdeki rakipleri ile kıyaslandığında birçok istatistikte ön plana çıktı. Fatih Terim'in bankoları arasına girmeyi başaran sarıkırmızılı futbolcu, merkez orta sahalar arasında kazandığı 74 top ile ikinci sırada… Yine rakip sahada aldığı 28 topla, 386 başarılı pasla ikinci sırada... Yeni görev yeri olan 6 numaraya iyiden iyiye alışan 25 yaşındaki futbolcu, 72 başarılı defansif aksiyonla da üçüncü sırada kendisine yer bulmayı başardı. Taraftarın yeni sevgilisi oldu.

Futbolculuğu ve efendiliği ile büyük beğeni kazanan Taylan, izin günlerinde yeni yerleri keşfetmeyi seviyor. Yıldız oyuncu son olarak hocası Fatih Terim'in verdiği 3 günlük izni fırsat bildi ve soluğu Kapadokya'da aldı. Balon turunun ardından çanakçömlek yaparak stres attı.

Geçen sezon toplamda 20 maça çıkan Taylan, 1020 dakika sahada kalabilmişti. Bu sezon daha kasım ayında 11 maça çıktı ve 982 dakika forma giydi.

ŞAHİN'E EMANET

Yardımcı antrenörlerden Levent Şahin'in idmanlarda özel olarak ilgilendiği Taylan, artık saha içinde daha çok konuşuyor ve sürekli direktifleriyle takım arkadaşlarını yönlendiriyor.