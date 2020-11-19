Haberler Galatasaray Albayrak çatı adayının listesinde olacak

Albayrak çatı adayının listesinde olacak

'da "taht oyunları" devam ediyor… Üç aday ortaya çıktı, bu isimlere yenilerinin de eklenmesi muhtemel...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2020 Çarşamba 23:24 Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2020 Perşembe 06:50
Albayrak çatı adayının listesinde olacak

'da "taht oyunları" devam ediyor… Üç aday ortaya çıktı, bu isimlere yenilerinin de eklenmesi muhtemel... Bir de camianın önde gelen isimleri "" için çalışmalar yapılıyor. Cengiz Özyalçın da "çatı aday" olarak anılsa da henüz konsensüs sağlanmış değil. Liselilerin, herkesi kapsayacak bir yönetim üzerinde çalıştıkları ve oldukça güçlü bir liste olacağı konuşuluyor. , Mete Başol, Mete İlkiz ve 'ın bu listede olacağı hatta 'ın da bu listeye dahil edileceği belirtiliyor.

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