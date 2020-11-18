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'a teklif yaptı mı? Kulübü açıkladı

devleri ve 'ın listesinde yer alan milli futbolcu için  kulübü 'tan flaş bir açıklama geldi. Alman ekibinin yetkilileri, Galatasaray'dan teklif aldıklarını ancak reddettiklerini söyledi. | Son dakika transfer haberleri...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2020 Çarşamba 19:19
Galatasaray Kenan Karaman'a teklif yaptı mı? Kulübü açıkladı

İsmi son dönemde ve 'la anılan hakkında kulübü 'tan flaş bir itirafı geldi.

Alman kulübünün yöneticileri, milli futbolcu için geçmişte G.Saray'dan teklif aldıklarını ancak kabul etmediklerini açıkladı.

26 yaşındaki golcü hakkında çıkan iddialara yanıt veren Fortuna Düsseldorf yönetim kurulu üyeleri ve , flaş ifadeler kullandı.

"G.SARAY'IN TEKLİFİNİ KABUL ETMEDİK"
Klaus Allofs Galatasaray'la ilgili soruya, "Uzun zaman önce gelen bir teklif oldu ancak kabul etmedik. Kenan bunun ardından meselenin kendisi için bittiğini söyledi." diye konuştu.

"ŞU AN TEKLİF YOK"
Uwe Klein ise, sözleşmesi 2021 yazında sona eren Kenan için, "Şu an Kenan için bize gelen herhangi bir teklif yok." dedi.

Sözleşmesinde "5 milyon euro'ya serbest kalır" maddesi bulunan Kenan sezon başında beklediği teklifi alamayınca Düsseldorf'ta kalmıştı. Fortuna Düsseldorf takımı, Bundesliga 2'de mücadele ediyor.

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