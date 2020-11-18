Levent Tüzemen: Galatasaray'da aralık ayında seçim olacağını düşünmüyorum

A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Spor Ajansı programında Galatasaray gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Tüzemen sarı-kırmızılılarda aralık ayında yapılması planlanan seçimin gerçekleşmeyeceğini seçimin mayıs-haziran ayı gibi yapılabileceğini söyledi.

A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Spor Ajansı programında Galatasaray gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Tüzemen, "Galatasaray'da Aralık ayında seçim olacağını düşünmüyorum. Bu seçimin devletimiz tarafından 6 ay daha uzatılacağına inanıyorum." dedi.