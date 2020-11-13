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Galatasaraylı yıldız sonunda patladı "Aptalca ve..."

'ın yıldız stoperi hakkında çıkan corona virüsü söylentilerine sert tepki gösterdi. savunma oyuncusu hesabından, Covid-19 virüsüne yakalandığı iddialarına cevap verdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2020 Cuma 18:26
Galatasaraylı yıldız Christian Luyindama sonunda patladı "Aptalca ve..."

resmi sitesinden, bir milli futbolcusunun corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Sosyal medyada bu ismin Demokratik Kongo Milli Takımı forması giyen Luyindama olduğu konuşuldu. Ancak Norveç Futbol Federasyonu, yaptığı açıklama ile Omar Ellabdelloui'nin test sonucunun pozitif olduğunu duyurdu ve gerçek ortaya çıktı.

Luyindama hesabından söz konusu iddialar üzerine bir paylaşımda bulundu.

SERT TEPKİ GÖSTERDİ!
Luyindama da sosyal medya hesabından sert bir açıklama yaparak iddialara yanıt verdi. yıldız, " yayınlarınızı bırakın. Ben çok iyiyim. Corona değilim" paylaşımını yaptı.

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