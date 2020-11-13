Galatasaraylı yıldız Christian Luyindama sonunda patladı "Aptalca ve..."

Galatasaray resmi sitesinden, bir milli futbolcusunun corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Sosyal medyada bu ismin Demokratik Kongo Milli Takımı forması giyen Luyindama olduğu konuşuldu. Ancak Norveç Futbol Federasyonu, yaptığı açıklama ile Omar Ellabdelloui'nin test sonucunun pozitif olduğunu duyurdu ve gerçek ortaya çıktı.

Luyindama sosyal medya hesabından söz konusu iddialar üzerine bir paylaşımda bulundu.

SERT TEPKİ GÖSTERDİ!

Luyindama da sosyal medya hesabından sert bir açıklama yaparak iddialara yanıt verdi. Kongolu yıldız, "Aptal yayınlarınızı bırakın. Ben çok iyiyim. Corona değilim" paylaşımını yaptı.