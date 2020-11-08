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gözyaşlarına hakim olamadı! Sivasspor - maçı sonrası...

'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılar Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Sivasspor'u 2-1 mağlup ederken, , yıllar sonra attığı gole dair konuştu. Arda, konuşması esnasında gözyaşlarını tutamadı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2020 Pazartesi 00:05
Arda Turan gözyaşlarına hakim olamadı! Sivasspor - Galatasaray maçı sonrası...

Galatasaraylı futbolcu , Sivasspor'u 2-1 yendikleri maçın ardından yayıncı kuruluşun röportajında gözyaşlarını tutamadı.

Gözyaşları içerisinde röportaj veren Arda Turan, "Golüm 2008'de Sivas'ta attığım gole benziyor, aynı kontrol ve benzer bir vuruş oldu. Genç kardeşlerimiz belki hatırlamazlar 2008'de Sivas'a attığım gole çok benzedi. Benim çok anlam ifade etti bu gol. Çok önemliydi çok sevindim bugün. Galatasaray olunca garip hissediyorum. Takım halinde böyle oynayınca şampiyon olunuyor. Maçı Florya'da kazandık. Hocamız muhteşem bir taktik oynattı" dedi.

Sivasspor karşısında etkili olduklarını ifade eden Arda, "Çizgiye basmadan bloklar arasına girerek etkili olduk. Pandemi dezavantaj çünkü seyircimiz yok. Seyircimiz 1-0 önde başlatır bizi. Çok zor günler yaşadım" şeklinde konuştu.

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