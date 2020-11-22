Haberler Galatasaray Transfer haberi: Galatasaray kaleci İrfan Can Eğribayat'ı gündemine aldı!

haberi: kaleci 'ı gündemine aldı!

'nın yokluğunda kalesini gole kapatmakta zorlanan 'ın, 'den genç bir ismi gündemine aldığı ortaya çıktı. Sarı- kırmızılı ekibin bir süredir 'de başarılı performans çıkartan 22 yaşındaki genç eldiven 'ı takip ettiği belirtildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2020 Cumartesi 20:51 Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2020 Pazar 06:50
Transfer haberi: Galatasaray kaleci İrfan Can Eğribayat'ı gündemine aldı!

Fernando Muslera'nın yokluğunda kalesini gole kapatmakta zorlanan 'ın, 'den genç bir ismi gündemine aldığı ortaya çıktı. Sarı- kırmızılı ekibin bir süredir 'de başarılı performans çıkartan 22 yaşındaki genç eldiven 'ı takip ettiği belirtildi. 'in de listesinde yer alan İrfan'ın 2025 yalına kadar sözleşmesi bulunuyor ve Galatasaray'ın para ve oyuncu takası teklif ederek transferi gerçekleştirmek istediği öğrenildi.

İRFAN CAN EĞRİBAYAT KİMDİR?
30 Haziran 1998 yılında Adana'da dünyaya gelen İrfan Can Eğribayat, futbol kariyerine altyapısında başladı. 2015 yılında Adanaspor'un A takımına yükselen genç eldiven, sezon başında ise Süper Lig ekiplerinden Göztepe'ye oldu. 2025'e kadar sözleşmesi bulunan İrfan Can, 1.98 cm boyunda...

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