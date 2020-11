Transfer haberi: Galatasaray kaleci İrfan Can Eğribayat'ı gündemine aldı!

Fernando Muslera'nın yokluğunda kalesini gole kapatmakta zorlanan Galatasaray'ın, Süper Lig'den genç bir ismi gündemine aldığı ortaya çıktı. Sarı- kırmızılı ekibin bir süredir Göztepe'de başarılı performans çıkartan 22 yaşındaki genç eldiven İrfan Can Eğribayat'ı takip ettiği belirtildi. Başakşehir'in de listesinde yer alan İrfan'ın 2025 yalına kadar sözleşmesi bulunuyor ve Galatasaray'ın para ve oyuncu takası teklif ederek transferi gerçekleştirmek istediği öğrenildi.



İRFAN CAN EĞRİBAYAT KİMDİR?

30 Haziran 1998 yılında Adana'da dünyaya gelen İrfan Can Eğribayat, futbol kariyerine Adanaspor altyapısında başladı. 2015 yılında Adanaspor'un A takımına yükselen genç eldiven, sezon başında ise Süper Lig ekiplerinden Göztepe'ye transfer oldu. 2025'e kadar sözleşmesi bulunan İrfan Can, 1.98 cm boyunda...