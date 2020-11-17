Haberler Galatasaray Norveç Takım Doktoru'ndan flaş Omar Elabdellaoui iddiası! "Virüsü Türkiye'de kaptı" | Son dakika haberleri

Norveç Takım Doktoru'ndan flaş iddiası! "Virüsü 'de kaptı" | Son dakika haberleri

Norveç Milli Takımı kampında yer alan Galatasaraylı yıldız 'nin testi pozitif çıkmıştı. Takım doktoru , Omar'ın virüsü 'de kaptığını iddia etti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2020 Salı 18:44 Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2020 Salı 18:54
Norveç Takım Doktoru'ndan flaş Omar Elabdellaoui iddiası! "Virüsü Türkiye'de kaptı" | Son dakika haberleri

Norveç Milli Takımı doktoru , corona virüsüne yakalanan Galatasaraylı yıldız ile ilgili konuştu.

Omar'ın kampında değil 'de virüse yakalandığını düşünen Kjellsen, "Omar muhtemelen Türkiye'de virüse yakalandı. Şu anda 'da bir vaka patlaması yaşanıyor. Türkiye muhtemelen Omar'ın virüsü kaptığı yer ve umarım başkalarına da geçirmedi" dedi.

Yıldız sağ bekin son durumuyla ilgili ise milli takım doktoru, Şu anda hafif semptomlar gösteriyor. Oslo'daki evinde izolasyonda kalıyor. Evinde izolasyonda kalmak için gerekli izinleri daha önce aldı." ifadelerini kullandı.

VAKALAR ÜST ÜSTE!

Galatasaray'da önce Omar Elabdellaoui, ardından da corona virüsüne yakalanmıştı. Son olarak kaptan 'ın testi de pozitif sonuçlandı.

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