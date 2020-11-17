Norveç Takım Doktoru'ndan flaş Omar Elabdellaoui iddiası! "Virüsü Türkiye'de kaptı" | Son dakika haberleri

Norveç Milli Takımı doktoru Asle Kjellsen, corona virüsüne yakalanan Galatasaraylı yıldız Omar Elabdellaoui ile ilgili konuştu.

Omar'ın milli takım kampında değil Türkiye'de virüse yakalandığını düşünen Kjellsen, "Omar muhtemelen Türkiye'de virüse yakalandı. Şu anda Galatasaray'da bir vaka patlaması yaşanıyor. Türkiye muhtemelen Omar'ın virüsü kaptığı yer ve umarım başkalarına da geçirmedi" dedi.

Yıldız sağ bekin son durumuyla ilgili ise milli takım doktoru, Şu anda hafif semptomlar gösteriyor. Oslo'daki evinde izolasyonda kalıyor. Evinde izolasyonda kalmak için gerekli izinleri daha önce aldı." ifadelerini kullandı.

VAKALAR ÜST ÜSTE!

Galatasaray'da önce Omar Elabdellaoui, ardından da Ryan Babel corona virüsüne yakalanmıştı. Son olarak kaptan Arda Turan'ın testi de pozitif sonuçlandı.