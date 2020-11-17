Haberler Galatasaray Corona virüsü testi pozitif çıkan Ryan Babel Hollanda'da kalacak!

Corona virüsü testi pozitif çıkan 'da kalacak!

maçları nedeniyle ülkesine giden futbolculardan kötü haberler gelmeye devam ediyor. Yaşanan sakatlık ve virüs vakalarından en çok etkilenen ekiplerden olan 'da da 'na giden ve burada yapılan corona virüsü testi pozitif çıkan isimlerden için karar verildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2020 Salı 15:45 Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2020 Salı 16:18
Corona virüsü testi pozitif çıkan Ryan Babel Hollanda'da kalacak!

Corona virüsü testi pozitif çıkan 'ın Hollandalı futbolcusu , ülkesinin Polonya ile oynayacağı karşılaşmasının kadrosuna dahil edilmedi ve 'da kaldı.

Hollanda Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, korona virüs testi sonucu pozitif çıkan Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Ryan Babel'in Polonya maçı kafilesinde yer almayacağı ve Hollanda'da kalacağı duyuruldu. UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup son maçı için Polonya'ya gidecek kafilede 22 futbolcunun yer alacağı belirtildi.

BİZE ULAŞIN