Haberler Galatasaray Marcao'ya yeni talip

'ya yeni talip

Savunmada sıkıntı yaşayan sarı-kırmızılı ekiple temasa geçti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2020 Salı 22:43 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2020 Çarşamba 06:50
Marcao'ya yeni talip

başında 'nın ısrarla istediği ancak son anda transferi gerçekleşmeyen için bu kez de RB 'in devreye girdiği iddia edildi. Son olarak 'da oynayan Alexander Sörloth'u eden Alman ekibinin, Upamecano ve Klostermann'ın yokluğunda Marcao'nun transferiyle ilgilendiği ortaya çıktı.

Leipzig adına sarı-kırmızılı yönetimle temas kuran Türk asıllı menajer, Marcao'nun şartlarını sordu. Sezon başında AS Roma'dan 15 milyon euro isteyen Galatasaraylı yöneticiler gurbetçi menajere benzer bir rakam düşündüklerini ilettiler. Leipzig'in bu rakamı vermeye hazır ise görüşme yapılabileceği mesajını verdiler.

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