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Muslera mısın!

Fatih’ten kaleyi devralan , karşısında yaptığı müthiş kurtarışlarla Uruguaylı eldiveni aratmadı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2020 Pazartesi 00:49 Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2020 Pazartesi 06:50
Muslera mısın!

her geçen gün biraz daha kalesinde ağırlığını koymaya devam ediyor. 'nın sakatlığının ardından kaleyi devralan genç eldiven, 'dan 'ün transfer edilmesiyle ikinci plana düşmüştü. Ancak Fatih'in yediği hatalı gollerin ardından formasına yeniden kavuşan Okan Kocuk, ve Ankaragücü maçlarındaki başarılı performansını 'a da taşıdı. Özellikle takımın düştüğü dakikalarda Musleravari kurtarışlar yaptı. Claudemir, Gradel, Yasin ve Kone'nin net vuruşlarına gol izni vermedi. Okan sadece yediği gol öncesi hatalı çıkış yaptı. Ardından da Caner'in şutunu çıkaramadı. Ama daha sonra bu hatasını fazlasıyla telafi etti.

GALİBİYET ÖNEMLİ
Sivas karşısında beş kurtarış yapan Okan Kocuk, Galatasaray formasıyla bir Lig maçındaki en yüksek derecesini egale etti. Daha önce de karşısında 5 kurtarış yapan başarılı eldiven, maç sonrasında, "Kazanmamız önemliydi. Benim de katkım olduysa ne mutlu" dedi.

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