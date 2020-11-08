Galatasaray seriyi sürdümek istiyor! İşte Sivasspor maçı muhtemel 11'leri

Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında bugün deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Yeni 4 Eylül Stadı'nda 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Sezona üst üste iki galibiyetle başlayan Cimbom, daha sonra oynadığı 3 maçta 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Son iki müsabakada ise BB Erzurumspor ve MKE Ankaragücü'nü mağlup eden sarı- kırmızılılar, Demir Grup Sivasspor deplasmanında da bu galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

5 SENEDİR GALİBİYETİ YOK

Öte yandan bu çok da kolay olmayacak. Hem önemli eksikler var hem de Galatasaray, Sivasspor deplasmanında oldukça zorlanıyor. Kırmızı-beyazlı ekibi, Yeni 4 Eylül Stadı'nda en son 21 Şubat 2015 tarihinde oynadığı maçta 3-2'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Daha sonra rakibiyle Sivas'ta oynadığı 4 lig ve 1 Ziraat Türkiye Kupası maçında 3 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı. Cimbom, dış sahada bu sezon oynadığı 3 maçın 2'sini kazanırken Terim, "Sivas karşısında mazeret kabul etmiyorum" diyerek 3 puan şartı koydu.

FALCAO EVDE KALDI

Hafta içinde idmanda sakatlanan Radamel Falcao, Sivasspor'a karşı forma giymeyecek. Sağ üst ön adale grubunda orta düzeyde zorlanma tespit edilen Kolombiyalı golcü Sivas'a götürülmedi. Diagne'nin performansından memnun olmayan Terim, Falcao'nun yokluğunda bu kez Babel'i ileri uçta tercih edecek. 22 oyuncuyla Sivas'ta kampa giren Galatasaray'da 1 isim tribüne çıkacak. Sakatlıkları geçen ve dünkü idmanda takımla çalışan Marcao ve Saracchi de Sivas maçı kadrosuna dahil edildi. Terim, iki oyuncu için son kararını Sivas'ta maç saatinde verilecek.

CİMBOM ÜSTÜN

Galatasaray, DG Sivasspor ile Süper Lig'de 29. kez karşı karşıya gelecek. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar 18 kez sahadan galip ayrılırken, 5 kez de Yiğidolar kazandı. 5 maç ise beraberlikle bitti. İki takım arasında geçtiğimiz sezon İstanbul'da oynanan maçı Galatasaray 3-2 kazanırken, Sivas'taki mücadele ise 2-2 sona ermişti.

HÜCUM PLANLARI DEĞİŞTİ

Fatıh Terim, Ankaragücü maçında galibiyeti getiren Ryan Babel'i bu kez forvete koydu ve bu nedenle tüm hücum organizasyonları değişti. Kanatlarda oynatmayı düşündüğü Feghouli ve Emre Kılınç'tan orta yapmalarını değil, ceza sahasına yönelerek verkaça girmelerini ve mümkün olduğu kadar şut çekmelerini istedi. Saracchi'nin yokluğunda sol beke Linnes'i düşünen Terim, Norveçli'den Emre Kılınç'a destek atmasını talep etti.

SİVAS'TA BEŞ EKSİK

Yığıdolar'da zorlu karşılaşma öncesinde tam 5 eksik var. Sakatlığı bulunan Aaron Appindangoye, Ziya Erdal, Jorge Felix ve Serhiy Rybalka görev yapamayacak olan isimler. Hatayspor maçında sarı kart gören Erdoğan Yeşilyurt da cezalı duruma düştüğü için bugün yok.

FATİH TERİM: 7 RIZA ÇALIMBAY: 2

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Sivasspor'un hocası Rıza Çalımbay, bugüne kadar 9 Süper Lig, 1 de Türkiye Kupası'nda birbirlerine rakip oldu. İki teknik adam arasında oynanan maçlarda Terim'in 7-2 üstünlüğü bulunuyor. 1 maç da berabere sona erdi.

İŞTE SİVASSPOR-GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

SİVASSPOR: Samassa, Goiano, Robin, Caner, Uğur, Erdoğan, Hakan, Claudemir, Fayçal, Gradel, Kayode

GALATASARAY: Okan, Omar, Luyindama, Donk, Linnes, Feghouli, Taylan, Etebo, Belhanda, Emre, Babel