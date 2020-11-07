Haberler Galatasaray ultrAslan’dan büyük yardım

ultrAslan’dan büyük yardım

'i sarsan, 'yi üzen depremin yaralarını sarmak için bu yana herkes seferber oldu. taraftar grubu ulrAslan'da İzmir'e büyük yardımda bulundu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2020 Cumartesi 00:34 Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2020 Cumartesi 06:50
ultrAslan’dan büyük yardım

'i sarsan, 'yi üzen depremin yaralarını sarmak için bu yana herkes seferber oldu. Yıkıcı depremin hemen ardından İzmir'de stant kuran ultrAslan taraftar grubu yardımlarını sürdürüyor. ultrAslan , İzmir'e 1000 yatak, 1000 yorgan, 1000 battaniye, 500 ısıtıcı, 500 fener ile muhtelif gıda ve temizlik malzemesi gönderdi.

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