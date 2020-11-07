ultrAslan’dan büyük yardım

İzmir'i sarsan, Türkiye'yi üzen depremin yaralarını sarmak için ilk günden bu yana herkes seferber oldu. Yıkıcı depremin hemen ardından İzmir'de stant kuran ultrAslan taraftar grubu yardımlarını sürdürüyor. ultrAslan Bodrum, İzmir'e 1000 yatak, 1000 yorgan, 1000 battaniye, 500 ısıtıcı, 500 fener ile muhtelif gıda ve temizlik malzemesi gönderdi.