İzmir'i sarsan, Türkiye'yi üzen depremin yaralarını sarmak için ilk günden bu yana herkes seferber oldu. Yıkıcı depremin hemen ardından İzmir'de stant kuran ultrAslan taraftar grubu yardımlarını sürdürüyor. ultrAslan Bodrum, İzmir'e 1000 yatak, 1000 yorgan, 1000 battaniye, 500 ısıtıcı, 500 fener ile muhtelif gıda ve temizlik malzemesi gönderdi.
ultrAslan’dan büyük yardım
İzmir'i sarsan, Türkiye'yi üzen depremin yaralarını sarmak için ilk günden bu yana herkes seferber oldu. Galatasaray taraftar grubu ulrAslan'da İzmir'e büyük yardımda bulundu.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2020 Cumartesi 00:34 Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2020 Cumartesi 06:50