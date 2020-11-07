Haberler Galatasaray Kenan Karaman’a baskı

’a baskı

hücum hattındaki çeşitliliği artırmak için buraya 'ı istiyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2020 Cumartesi 00:32 Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2020 Cumartesi 06:50
Kenan Karaman’a baskı

hücum hattındaki çeşitliliği artırmak için buraya 'ı istiyor. Milli futbolcu için görüşmeleri Abdurrahim Albayrak yürütüyor. ile kontratında son senesine giren 26'lık oyuncuyla F.Bahçe ve da ilgileniyor. Fatih Terim, Kenan'ı mutlaka takımında görmek istiyor.

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