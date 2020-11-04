Haberler Galatasaray Galatasaray resmen açıkladı! Marcao, Saracchi ve Belhanda'dan haber var | Son dakika haberleri

resmen açıkladı! , ve 'dan haber var | Son dakika haberleri

'in 8. haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren 'da sakatlıkları bulunan , Marcelo ve Younes özel program dahilinde çalıştı. | Son dakika haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2020 Çarşamba 14:37 Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2020 Çarşamba 14:43
Galatasaray resmen açıkladı! Marcao, Saracchi ve Belhanda'dan haber var | Son dakika haberleri

, 'in 8. haftasında 8 Kasım Pazar günü deplasmanda ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

'nde teknik direktör yönetiminde basına kapalı geçerleştirilen antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından üç istasyonlu hedefli ve hedefsiz dar alan oyunları üzerinde durulduğu bildirildi.

Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik çift kale maç oynandığı aktarıldı.

Emre Taşdemir'in antrenmanın tamamında takımla çalıştığı, , Marcelo ve Younes 'nın ise özel program dahilinde idman yaptığı belirtildi.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.

BİZE ULAŞIN