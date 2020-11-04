Galatasaray resmen açıkladı! Marcao, Saracchi ve Belhanda'dan haber var | Son dakika haberleri

Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında 8 Kasım Pazar günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı geçerleştirilen antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından üç istasyonlu hedefli ve hedefsiz dar alan oyunları üzerinde durulduğu bildirildi.

Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik çift kale maç oynandığı aktarıldı.

Emre Taşdemir'in antrenmanın tamamında takımla çalıştığı, Marcao, Marcelo Saracchi ve Younes Belhanda'nın ise özel program dahilinde idman yaptığı belirtildi.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.