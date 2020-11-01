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sahasındaki en kötü istatistiği yakaladı! ...

Son dakika haberleri... 'de geçtiğimiz hafta Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanından 3 puanla dönen Galatasaray, sahasında konuk ettiği 'nü de 1-0 mağlup etti. Ancak sarı-kırmızılılar hücumda etkili bir görüntü sergileyemedi. Galatasaray, bu sezon sahasında oynadığı lig müsabakalarında en az isabetli şutu çektiği maçı oynadı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2020 Pazar 09:50
Galatasaray sahasındaki en kötü istatistiği yakaladı! Ankaragücü...

, 'in 7. haftasında sahasında konuk ettiği 'nü 1-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı. Sarı-kırmızılılar, dün akşam topa ve oyuna hakim taraf olmasına rağmen, hücumda kısır bir görüntü sergiledi.

Sabah'ta yer alan habere göre karşılaşma boyunca 13 kez şut denemesinde bulunan sarı-kırmızılılar, 3 kez çerçeveyi buldu. Bunlardan birisi gol olurken, diğer ikisi Ankaragücü savunmasında eridi. Cimbom, bu sezon evinde oynadığı lig maçlarında en az isabetli şutu attığı maçı çıkardı.

Galatasaray, önceki maçlarında Alanyaspor'a ve Fenerbahçe'ye karşı 5'er, Gaziantep FK'ya karşı da 12 kez çerçeveyi bulmuştu.

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