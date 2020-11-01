Galatasaray sahasındaki en kötü istatistiği yakaladı! Ankaragücü...

Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında sahasında konuk ettiği Ankaragücü'nü 1-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı. Sarı-kırmızılılar, dün akşam topa ve oyuna hakim taraf olmasına rağmen, hücumda kısır bir görüntü sergiledi.

Sabah'ta yer alan habere göre karşılaşma boyunca 13 kez şut denemesinde bulunan sarı-kırmızılılar, 3 kez çerçeveyi buldu. Bunlardan birisi gol olurken, diğer ikisi Ankaragücü savunmasında eridi. Cimbom, bu sezon evinde oynadığı lig maçlarında en az isabetli şutu attığı maçı çıkardı.

Galatasaray, önceki maçlarında Alanyaspor'a ve Fenerbahçe'ye karşı 5'er, Gaziantep FK'ya karşı da 12 kez çerçeveyi bulmuştu.