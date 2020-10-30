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Birisi gidecek!

'in şampiyon olarak tamamlayacak kadroyu kurmak… Kaynak yaratmak için Marcao veya Luyindama satılacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2020 Perşembe 22:04 Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2020 Cuma 06:50
Birisi gidecek!

'in şampiyon olarak tamamlayacak kadroyu kurmak… Ancak gözden çıkardığı oyunculara şu ana kadar talip çıkmadı. Bu nedenle operasyon talipleri olan oyuncular üzerinden yürüyecek. Bu nedenle; Marcao ya da Luyindama'nın gitmesine izin verecek.

FatihTerim'in hayalinde olarak tamamlayacak kadroyu kurmak… Ancak gözden çıkardığı oyunculara şu ana kadar talip çıkmadı. Bu nedenle operasyon talipleri olan oyuncular üzerinden yürüyecek. Bu nedenle; Marcao ya da Luyindama'nın gitmesine izin verecek.

Gelecek rakama göre bir regista (defansın önünden top çıkaran oyun kurucu) ve bir hızlı kanat oyuncusu alınacak. Babel, Falcao, Diagne, Feghouli ya da 'dan birisi takımdan ayrılırsa bambaşka bir operasyon gündeme gelecek. Gidecek oyuncuya göre ikinci bir kanat oyuncusu, forvet ya da 10 numara transferi yapılacak

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