Seçim rafa kalktı

Galatasaray'da yönetim ile Fatih Terim arasındaki kriz tatlıya bağlandı. Pazartesi günü yapılan ani toplantıda zaman zaman sinirler gerilse ve masa devrilse de iki taraf da Galatasaray'ın menfaatlerini düşünerek fedakarlık yaptı ve ortak noktada buluştu. Son olarak yönetim ile arasındaki krizi "Her şey yolunda..." diye bitiren tecrübeli teknik adamın, Başkan Mustafa Cengiz'le yaptığı toplantının detayları yönetimin attığı "Bu yol şampiyonluk yolu"nda gizlendi. Peki toplantıda 'sulh' sağlandıktan sonra hangi konular konuşuldu.



İŞTE FOTOMAÇ FARKIYLA OLAĞANÜSTÜ TOPLANTININ PERDE ARKASI:



Gündemdeki konular tartışıldı



Transfer yapılmaması, Belhanda ve Feghouli'nin indirim yapmaması, Falcao'nun aldığı yüksek ücret, Diagne'nin kendine gelememesi, kaleci sorunu, transferi izni verilmeyen Marcao'nun performansı, Babel sorunu masaya yatırıldı.



Asılsız iddialar masaya yatırıldı



Yönetimin Terim'i göndereceği iddiası, Terim'in istifa edeceği dedikoduları, Yönetim içinde Terim'in gönderilmesini isteyen yöneticilerin olduğu iddiası...



Kısa vadeli planlar ele alındı



Şampiyonluk için erken seçim yapılmayacak. Olağan tarihinde, Mayıs'ta yapılacak. Ocak ayında Terim'e istediği oyuncular alınacak. Gönderilmesi istenen oyuncular için pazarlıklar hızlandırılacak. Devre arasında ciddi değişiklikler olacak.



Kulübün menfaatleri ilk sırada



'Seçime gidilmesi, Cengiz'in ya da Terim'in istifa etmesi Galatasaray için negatif bir hava yaratacak. Kulübü aşağıya çekecek. Kaybeden Galatasaray olacak. Taraftar iki tarafı da suçlayacak' diye düşüldü ve orta yol bulundu. Bundan sonra daha sık buluşulacak ve kulaktan dolma bilgilerle hareket edilmeyecek.



4 KARAR ÜZERİNDE UZLAŞI SAĞLANDI



Mustafa Cengiz ile Fatih Terim arasında yapılan görüşmenin ardından "Bu yol şampiyonluk yolu"na uygun olarak iki taraf arasında "Barış anlaşması" imzalandı. İki taraf 4 prensip kararı aldı. Çiğnememek üzerine sözler verildi.



Fatih Terim, yönetimi sıkıntıya sokacak açıklamalar yapmayacak.

Yönetim kaynaklı, Fatih Terim polemiklerine son verilecek.

Ocak ayında takımda istenmeyenler satışa konulacak.

Fatih Terim'in istediği transferler kısa sürede yapılacak.



KADIKÖY VURGUSU

Başkan Mustafa Cengiz ve Fatih Terim arasında sürpriz bir toplantı yapıldı. Toplantı sonrasında Terim, "Her şey yolunda" mesajını atarken, kulüp de, "Fatih Terim bizim kırmızı çizgimizdir" diye tweet paylaştı. Dün de mesajlar devam etti. Sarı-kırmızılı kulüp 'Günaydın' paylaşımını, Terim'in Kadıköy'de alınan galibiyette sevinen bir fotoğrafıyla yaptı.



TWİTTER REKORU

Galatasaray'da son dönemde en çok konuşulan isim olan ve "Her şey yolunda" tweet'i rekor seviyede RT ve FAV alan Fatih Terim rekora doymuyor. Futbolda birçok konuda Türkiye'de ilkleri başaran isim olan başarılı teknik adam, Twitter'da bu anlamda bir ilki başardı ve 1 milyon takipçiye ulaşan ilk teknik adam oldu.