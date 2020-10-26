Marcao'ya uyarı yolda! Fatih Terim birebir görüşecek

Süper Lig'de Galatasaray'ın, 2-1 galip ayrıldığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında sarı-kırmızılı takımın Brezilyalı stoperi Marcao, penaltıya sebebiyet vererek taraftarlardan tepki çekmişti.

Takvim'de yer alan habere göre son dönemlerde performansı düşüşte olan tecrübeli defans oyuncusunun, teknik direktör Fatih Terim'den uyarı alacağı öğrenildi. Deneyimli çalıştırıcının, form düşüklüğü yaşayan oyuncusuyla görüşme yapacağı ifade ediliyor.

Transfer döneminde Avrupa'nın önemli kulüplerinin listesine giren Marcao için Galatasaray'dan vize çıkmamıştı. Devre arasında iyi bir teklif gelmesi durumunda satılabileceği konuşulan 24 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, bu sezon sarı-kırmızılı formayla çıktığı 9 maçta 1 gol atarken 1 de asist yaptı.



