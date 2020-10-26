Haberler Galatasaray Marcao'ya uyarı yolda! Fatih Terim birebir görüşecek

'ya uyarı yolda! birebir görüşecek

Son dakika haberleri... Galatasaray'ın ligde BB Erzurumspor'u 2-1 mağlup ettiği mücadelede yaptığı hareketle penaltıya neden olan 'nun, tarafından uyarılacağı ifade edildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2020 Pazartesi 08:14
Marcao'ya uyarı yolda! Fatih Terim birebir görüşecek

'de 'ın, 2-1 galip ayrıldığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında sarı-kırmızılı takımın Brezilyalı stoperi , penaltıya sebebiyet vererek taraftarlardan tepki çekmişti.

Takvim'de yer alan habere göre son dönemlerde performansı düşüşte olan tecrübeli defans oyuncusunun, 'den uyarı alacağı öğrenildi. Deneyimli çalıştırıcının, form düşüklüğü yaşayan oyuncusuyla görüşme yapacağı ifade ediliyor.

döneminde Avrupa'nın önemli kulüplerinin listesine giren Marcao için Galatasaray'dan vize çıkmamıştı. Devre arasında iyi bir teklif gelmesi durumunda satılabileceği konuşulan 24 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, bu sezon sarı-kırmızılı formayla çıktığı 9 maçta 1 gol atarken 1 de asist yaptı.


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