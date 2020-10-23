Haberler Galatasaray Albayrak’la sorun yok

Albayrak’la sorun yok

Son dönemde ile 2. Başkan 'ın konuları yüzünden aralarının açık olduğu iddia ediliyordu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2020 Perşembe 22:10 Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2020 Cuma 06:50
Albayrak’la sorun yok

Son dönemde ile 2. Başkan 'ın konuları yüzünden aralarının açık olduğu iddia ediliyordu. Ancak Florya'da önceki gün yapılan idman sonrası ikilinin yan yana oturduğu fotoğraf paylaşıldı. Bu paylaşımın Fatih Terim'in onayıyla yapıldığı ve 'arada sorun yok' mesajı verildiği öğrenildi.

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