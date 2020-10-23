Albayrak’la sorun yok

Son dönemde Teknik Direktör Fatih Terim ile 2. Başkan Abdurrahim Albayrak'ın transfer konuları yüzünden aralarının açık olduğu iddia ediliyordu. Ancak Florya'da önceki gün yapılan idman sonrası ikilinin yan yana oturduğu fotoğraf paylaşıldı. Bu paylaşımın Fatih Terim'in onayıyla yapıldığı ve 'arada sorun yok' mesajı verildiği öğrenildi.