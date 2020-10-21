Haberler Galatasaray Hanedar’ı sildi

Hanedar’ı sildi

Kötü  süreci, yönetim ile teknik heyet arasındaki bir süredir yaşanan gizli tartışmalar ile idari menajer Şükrü Hanedar'ın arasının açılmasına yol açtı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2020 Salı 20:27 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2020 Çarşamba 06:50
Hanedar’ı sildi

Kötü süreci, yönetim ile teknik heyet arasındaki bir süredir yaşanan gizli tartışmalar ile idari menajer Şükrü Hanedar'ın arasının açılmasına yol açtı. Hanedar'ın bu süreçte yönetimin safında yer aldığı öğrenilirken bunun üzerine Fatih Terim de yanına 'yı aldı. Şükrü Hanedar son iki maçta yerini Balta'ya bıraktı.

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