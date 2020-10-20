Galatasaray'da sert düşüş!

Galatasaray'da işler yolunda gitmiyor. Sezona arka arkaya aldığı galibiyetlerle başlayan ve 4'te 4 yapan Cimbom, son 4 maçından (1/3M) galibiyet çıkartamadı. Türk Telekom'da Alanya karşısında öne geçse de arkasını getiremeyerek sahadan mağlubiyetle ayrıldı: 2-1. Maça hızlı başlayan Galatasaray, 34. dakikada Falcao'nun kullandığı penaltı vuruşunda golü buldu. Alanya 43'te yanıt verdi. Babacar'ın kullandığı frikikte top filelerle buluştu ve Alanyaspor 1-1'lik beraberliği yakaladı.



10 KİŞİ OYNADI

Etebo, 45+1. dakikada ikinci sarı karttan gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Bu sarı-kırmızılı takımın planlarını bozdu. İkinci yarıda 10 kişi mücadele eden Galatasaray, 71'de Belhanda ile golü bulsa da Babel'in elle oynadığı tespit edildi. Son dakikalar Alanya'nın baskısı altında geçerken karşılaşmanın perdesi 90+5'te kapandı. Davidson attığı golle takımını 2-1'lik üstünlüğe taşıdı. Son dakikada gelen bu gol Alanyaspor'a üç puanı getirdi. 7 puanda kalan Galatasaray ligde 6. sıraya geriledi.



SON KAPTAN LİNNES

Arda Turan ve Ryan Donk'un yedek soyunduğu Alanyaspor maçına Linnes kaptan olarak çıktı. Norveçli sağ bek ısınma hareketleri sırasında arkadaşlarına taktik vererek nasıl oynamaları gerektiğini anlattı. Ancak o da dün etkisiz isimler arasındaydı.