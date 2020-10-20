Emeklere yazık

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Alanyaspor'a 2-1 kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Başarılı çalıştırıcı, "Her hafta eksiklerimiz üzerine çalışıyoruz. Tam bir tarafı hallederken beklemediğimiz başka sorunlarla karşılaşıyoruz. Bu sefer de 10 kişiyle uğraşmaya başladık. İkinci yarıda 10 kişi oynamak hiç de kolay bir iş değil. Buna rağmen iyi ataklar yakaladık, hatta golü de bulduk ama top oyuncumuz Babel'in eline çarpmış ve golü vermediler" değerlendirmesini yaptı ve bu konuyla ilgili olarak sözlerini şöyle sürdürdü.

BU KADAR HATA OLMAZ

"Nedense bizim VAR incelemeleri genelde sağlık taraması gibi oluyor, öyle tarıyorlar bizim gollerimizi! Ardından oyuncumuzun profesyonellikten uzaktan yakından ilgisi olmayan bir hareketi ve hemen çıkartılan kırmızı kart! Bize oldu mu rahat çıkar tabii bunlar, bunları da görüyoruz. Sonrasında gelen pozisyonlar var. Bireysel hatalarımızı önleyemiyoruz. Bu seviyede böylesine hatalar fazla olduğu zaman da kaybediyorsunuz. Üzgünüz elbette, sahamızda oynadığımız bir maçta kazanamamak kötü. Emeklerin gerçekten yazık olduğu bir maçtı!"