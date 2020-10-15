Haberler Galatasaray Marcao'ya terapi

'ya terapi

Fatih Terim, sezon başında birçok takımla anılan futbolcudan, sadece işine konsantre olmasını istedi. “ gibi olmaman için hiçbir sebep yok” dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2020 Perşembe 00:50 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2020 Perşembe 06:50
Marcao'ya terapi

Geride bıraktığımız döneminin en çok konuşulan isimlerinin başında gelen , teknik heyeti tarafından terapiye alındı. ve Roma'nın uzun süre ilgisini üzerine çeken Marcao'nun transfer konularıyla kafasının karışmaması için çalışma başlatıldı. Teknik heyet, son olarak 'tokatlama' olayı ile eleştirilerin odağında yer alan Brezilyalı ile sık sık görüşmeler yaparken, 24 yaşındaki oyuncunun futboluna odaklanması için çalışıyor. Marcao'ya eski Galatasaraylı örnek olarak gösteriliyor.

MANCHESTER'A TRANSFER OLDU
Teknik heyet, Marcao'ya "Transferi düşünme ve futboluna odaklan. Yeteneğin var. Çok iyi takımlara transfer olacaksın. Hatta bir gün Telles gibi Brezilya forması giyeceksin" diye telkinlerde bulunduğu öğrenildi. 2014 yılında transfer olduğu Galatasaray'da 1.5 yıl forma giyen Telles, önce İnter'e kiralanmış ardından Porto'ya bonservisiyle gitmişti. Porto'da gösterdiği performansla Takımı'na kadar yükselen Telles, yaz transfer döneminde 15 milyon Euro karşılığında 'ın yolunu tutmuştu.
Savaş ÇORLU

DEĞERİ ARTIYOR
2018-2019 sezonunun ara transfer döneminde Portekiz ekiplerinden Chaves'ten 4 milyon euro karşılığında transfer edilen Marcao'nun piyasa değeri her geçen gün artıyor. Transfermarkt verilerine göre sarı-kırmızılı takıma transfer olduğu dönemde 2 milyon euro piyasa değeri bulunan Marcao'nun güncel piyasa değeri 9 milyon euro'ya ulaştı.

ROMA FİKİR DEĞİŞTİRDİ
Galatasaray defanstaki başarılı futbolu ile Avrupa'nın önemli takımlarını peşine takan Marcao için 15 milyon euro istemişti. Roma'yla sıkı pazarlıklar yapılmış ancak İtalyan ekibi, son anda 15 milyon euro verip, Manchester'dan Chris Smalling'i tercih etmişti.

YALANLADILAR
Brezİlyalı futbolcu, Galatasaray'ın Ümit Milli Takımı ile oynadığı hazırlık maçı sonrasında Halil Dervişoğlu'na tokat atmakla suçlanmıştı. Hem Halil hem de Millilerin hocası bu iddiayı yalanlamıştı.

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