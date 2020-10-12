Haberler Galatasaray Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz tehlikesi! Abdurrahim Albayrak...

'ta tehlikesi! ...

'ta son dakika haberi... 2021 yazında siyah beyazlılarla sözleşmesi sona erecek milli orta saha oyuncusu için teklike çanları çalıyor. Daha önce Fenerbahçe'nin de Dorukhan için girişimlerde bulunduğu iddia edilirken, bu kez ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2020 Pazartesi 10:29
Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz tehlikesi! Abdurrahim Albayrak...

'ta oynadığı futbolla A Milli Futbol Takımı'mıza kadar yükselen 'ün talipleri her geçen gün daha da artıyor.

2021 yazında Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek yıldız orta saha oyuncusunun daha önce Fenerbahçe ile temasta olduğu iddia edilmiş, Udinese'nin kapısından döndüğü aktarılmıştı.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından bu kez Dorukhan - ilişkisi ortaya çıktı. Aktarılan bilgilere göre siyah beyazlı futbolcu, kulübünün kendisine önerdiği zamlı yeni sözleşmeyi reddetti.

G.SARAY PUSUDA
Bununla beraber Galatasaray'ın yıldız oyuncu için devreye girebileceği ifade edildi. Dorukhan, eğer 2021 yılında sarı kırmızılılardan ayrılmaya karar verirse Galatasaray 2. Başkanı devreye girecek ve tüm şartları zorlayacak.

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