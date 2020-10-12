Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz tehlikesi! Abdurrahim Albayrak...

Beşiktaş'ta oynadığı futbolla A Milli Futbol Takımı'mıza kadar yükselen Dorukhan Toköz'ün talipleri her geçen gün daha da artıyor.

2021 yazında Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek yıldız orta saha oyuncusunun daha önce Fenerbahçe ile temasta olduğu iddia edilmiş, Udinese'nin kapısından döndüğü aktarılmıştı.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından bu kez Dorukhan - Galatasaray ilişkisi ortaya çıktı. Aktarılan bilgilere göre siyah beyazlı futbolcu, kulübünün kendisine önerdiği zamlı yeni sözleşmeyi reddetti.

G.SARAY PUSUDA

Bununla beraber Galatasaray'ın yıldız oyuncu için devreye girebileceği ifade edildi. Dorukhan, eğer 2021 yılında sarı kırmızılılardan ayrılmaya karar verirse Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak devreye girecek ve tüm şartları zorlayacak.