Haberler Galatasaray Luis Suarez attığı golü Fernando Muslera'ya adadı! İşte o mesaj

attığı golü 'ya adadı! İşte o mesaj

Uruguay ve 'in yıldız futbolcusu , geçtiğimiz günlerde annesini kaybeden Galatasaraylı 'ya anlamlı bir mesaj gönderdi. Tecrübeli futbolcu, Uruguay'ın Eleme maçında Şili'yi 2-1 mağlup ettiği maçta attığı golün ardından formasının altındaki "Çok güçlü olun Nando ve ailesi" yazan tişörtü göstererek, golü Muslera ve ailesine adadı. | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2020 Cuma 09:32 Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2020 Cuma 09:45
Luis Suarez attığı golü Fernando Muslera'ya adadı! İşte o mesaj

Uruguay ve 'in yıldız futbolcusu , geçtiğimiz günlerde annesini kaybeden Galatasaraylı 'yı unutmadı.

Tecrübeli futbolcu, Uruguay'ın Eleme maçında Şili'yi 2-1 mağlup ettiği maçta attığı golün ardından formasının altındaki "Çok güçlü olun Nando ve ailesi" yazan tişörtü göstererek, golü Muslera ve ailesine adadı.

MUSLERA'DAN SUAREZ'E TEŞEKKÜR

Fernando Muslera, Luis Suarez'in bu anlamlı hareketine teşekkür ederek karşılık verdi. Galatasarayı file bekçisi, Suarez'in fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşıp, takım arkadaşına mesajı için çok minnettar olduğunu belirtti.

İşte o paylaşım:

SAKATLANDIĞINDA DA İLK MESAJI O GÖNDERMİŞTİ!

Luis Suarez, geçen sezon Çaykur Rizespor maçında şanssız bir sakatlık yaşayan Muslera'ya yine ilk destek mesajı gönderen isim olmuştu. Milli takımdan arkadaşı için sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Suarez, "Kardeşim, umarım en kısa sürede sağlığına kavuşursun. Sahalara daha güçlü döneceğinden eminim." ifadelerini kullanmıştı.

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