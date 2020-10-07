Mustafa Cengiz: Yanlışa sapmayız

Aslan'da başkan Mustafa Cengiz, kulüp televizyonunda konuştu. Transfer dönemlerinde kendini başarısız bulmadığını belirten Cengiz, Fatih Terim ile yaptıkları toplantıyı da anlattı. Cengiz "Fatih hocamız ile oturduk. Son 3 günde rahatladık. Teknik kadro 'Laf olsun diye transfer yapmayız' dedi. Etebo ayarında orta saha olsa alırdık. Taraftar siz de her türlü hileyi yapın, oyuncu satın, yenisini alın diyor. Bizden bunu istemeyin" ifadelerini kullandı.

Aslan'da başkan Mustafa Cengiz, kulüp televizyonunda konuştu. Transfer dönemlerinde kendini başarısız bulmadığını belirten Cengiz, Fatih Terim ile yaptıkları toplantıyı da anlattı. Cengiz "Fatih hocamız ile oturduk. Son 3 günde rahatladık. Teknik kadro 'Laf olsun diye transfer yapmayız' dedi. Etebo ayarında orta saha olsa alırdık. Taraftar siz de her türlü hileyi yapın, oyuncu satın, yenisini alın diyor. Bizden bunu istemeyin" ifadelerini kullandı.

Mustafa Cengiz şunları söyledi: "Biz dürüstlük, doğruluk içinde cezamızı çekeriz. Galatasaray asla yanlış yola sapmaz. Babamızı parasını harcar gibi yapmak Galatasaray kültüründe yok. 550 milyon TL borcumuzun 330 milyon TL'sini ödedik. Çıksın başka kulüpler de söylesin. Bonservis bedellerini kuruşu kuruşuna söyledik. Başka kulüpler de söylesin. Limitlere uyan, kırmızı ışıkta duran cezalandırılıyor. Bir sahada şampiyon olunuyor, bir de yaz ve kış transfer dönemlerinde bu kalın kafama girdi"

TERİM İLE SORUN YOK

"Hocamız ikonik bir karakter. Sadece Galatasaray için değil, Türk futbolu için de çok değerli biri. Başarıya endeksli camiada yenilgiler hepimizi üzüyor. Florya da bizim, kulüp de. Fatih hocamız ile bir sorunumuz yok. Kasımpaşa maçında 5 dakika uzatma azdı. Yüreği yanmış. İlk defa maçı bıraktı"

CENGİZ NELER DEDİ?

* Sosyal medyadaki operasyonlara yüz vermeyiz.

* Yönetici arkadaşlarımın moralini bozmayın.

* Karpuz kesmekle yürek soğumaz. Küfür etmekle yürek soğumaz.

* Eğer Galatasaray yolunda iyilikten dönersek felekten daha kahpe olamayız.

* Bendeki urlar son 1 senede olmuş. Bizde kafa olsa burada yönetici olmazdık.

* Cehaletimi görmüş oldum. Daha fazla transfer yapmalıymışız!

* En çok transfer yapana madalya verilsin. Transfer şampiyonu rakibimize de verilsin. Zaten şampiyonluk sayısını fazla çıkartıyorlar. Bir de oradan verilsin. Biz küme düştük!

* 4'ü futbolda 28 kupa kazandık. Kayyum atama tehkilesi olan kulübü kara geçirdik.

* Galatasaray bir gün İtalyan, İngiliz, Alman, İspanyol takımları gibi egemen olacak.

SEÇİME GİDERDİK

"Taraftar, transfer nedeniyle bizi eleştiriyor. İstifaya davet ediyor. Hepsine saygı duyuyorum. Taraftar böyle şartlandırıldı. Zaten bu pandemi olmasa 50 defa seçime giderdik. Biz bu laflara dayanamayız"

1000 KERE ÖLÜRÜM

"Tıp dünyasında benim gibi örnek yok. Ben şu anda turp gibiyim. Beni eleştirenlere söylüyorum ellerinden geleni ardına koymasın. Ben G.Saray için 1000 kere ölürüm. Ama başkan olarak, ama olmayarak"